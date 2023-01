Party in Neukirchen-Vluyn Prinz aus Aachen tritt beim Feuer-Rock-Zauber in Rayen auf

Marc Marburger lebt in Rayen, wie gut die Hälfte seines Hofstaats: Adrian Meßner und Maxim Krampe-Gebuhr, Markus Haase und Petra Haase. Bis auf Petra Haase gehören alle der Löschgruppe Rayen-Vluynbusch-Hochkamer an, über deren Förderverein der Feuer-Rock-Zauber in und vor dem Landgasthaus Deselaers organisiert wird. Allerdings sind die Feuerwehrleute nicht im Neukirchen-Vluyner Karneval aktiv, außer, wenn sie wie am Samstagabend mit ihrer kölschen Gesangsshow bei der Damensitzung der Neukirchen-VlüKaGe in der Viva-Event-Halle auf der Bühne stehen. Sie bilden den Hofstaat der 1. Bardenburger Prinzengarde, die im Aachener Karneval unterwegs ist.