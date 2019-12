Kameradschaftsabend : Löscheinheit Schaephuysen ehrt verdiente Kameraden

Rheurdt Er zählt zum Urgestein der Löscheinheit Schaephuysen: Seit 60 Jahren ist Hans Heymann Mitglied. Beim Kameradschaftsabend der Löscheinheit wurde dem 82-Jährigen eine besondere Auszeichnung zuteil – die Sonder-Ehrung des Verbands der Feuerwehren (VdF).

Hans Heymann trat am 11. Januar 1959 in die Freiwillige Feuerwehr Schaephuysen ein. Die ersten Jahre seines Feuerwehrlebens waren vor allem durch Flächenbrände auf den Schaephuysener Höhen und den Wäldern der Gemeinde bestimmt. Das erforderte besondere Vorsicht, da sich in geringer Tiefe unter der Bodenkrume zahlreiche Munition aus dem Zweiten Weltkrieg befand. Neben den Einsätzen gestaltete er die Ausbildung des zweiten Angriffszugs der Feuerwehrbereitschaft im sogenannten Luftschutzhilfsdienst, damals stationiert in Schaephuysen, mit. Durch seine Bürotätigkeit bei einer Firma in Neukirchen-Vluyn war Heymann dazu prädestiniert, auch bei der Feuerwehr administrative Aufgaben zu übernehmen. So wurde er „zur treuen, helfenden Hand“ des damaligen Wehrleiters Gerhard Linßen. Für die Durchführung des 75-jährigen Jubiläums des Löschzug Schaephuysen (1980) wurde 1979 der noch heute bestehende Fest-Ausschuss gegründet – erster Vorsitzender damals: Hans Heymann.