Freiwillige Feuerwehr Rheurdt Löscheinheit Rheurdt zählt insgesamt 61 Einsatzkräfte

61 Kräfte zählt die Löscheinheit Rheurdt der Freiwilligen Feuerwehr. Sie bestand 2023 aus 43 aktiven Wehrleuten, elf Kameraden der Ehrenabteilung und sieben Personen in der Unterstützungsabteilung. Die Löscheinheit freut sich außerdem über sieben Neuaufnahmen. Das teilte Löscheinheitsführer Marc Niessing auf der Jahresversammlung im Hause „Zur Mühle“ bei Sasse mit. Gäste waren der Rheurdter Bürgermeister Dirk Ketelaers, der Leiter der Feuerwehr, Markus Gehrmann, und sein Stellvertreter Ralf Thier. Im Jahresbericht gab der Löscheinheitsführer Einblicke in den Stand der Löscheinheit und in ihre Entwicklung.