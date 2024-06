Event in Neukirchen-Vluyn Wann das zweite Live-Cooking am Grafschafter Platz stattfindet

Nachdem im April gemeinsam eine Spargelcremesuppe zubereitet wurde, wird es am Freitag, 21. Juni, passend zur Jahreszeit sommerlich leicht und frisch: Tom zeigt, wie Interessierte für kleines Geld eine köstliche kalte Gurkensuppe mit Joghurt nach Omas Rezept zubereiten können. Die Suppe ist blitzschnell gemacht, einfach und herrlich erfrischend, gerade in der Sommerzeit. Für alle Besucherinnen und Besucher gibt es das Rezept zum Gericht gratis zum Mitnehmen. Die passenden Zutaten können direkt am Wochenmarkt nebenan gekauft werden.