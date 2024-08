Lions Club Rheurdt/Niederrhein spendet an Hospizdienst „Das Geld kommt von Herzen!“

Weil die Ehrenamtler für den Hospizdienst so wichtig sind – ohne sie gehe gar nichts, meint Hirt – will dieser nun etwas zurückgeben. Jedes Jahr wird ein Betriebsausflug oder ein Betriebsfest organisiert; dieses Jahr soll das am 31. August stattfinden. Der Tag beginnt mit einem großen Frühstück und Sektempfang im Josef-Jeurgens-Haus in Kamp-Lintfort, später kommt Puppenspielerin Sonja Lenneke zu Besuch und führt das Puppenspiel „Die Tochter der Mata Hari“ auf – Figurentheater für Erwachsene. Der Tag soll mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag enden. „Wir sind froh, dass wir die Spenden für unsere Ehrenamtlichen einsetzen können“, sagt Hirt.