Kleidung trödeln in Rheurdt Lions Club veranstaltet einen First Class Secondhand-Markt

Ob elegante oder lässige Kleidung, hochwertige Gürtel, Schuhe oder Handtaschen – das und mehr bieten die Frauen des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein am 13. April von 11 bis 17 Uhr unter dem Motto „First Class Second Hand“ auf dem Tompshof in Neukirchen-Vluyn, Hochkamerstraße 115, für alle Interessierten an. In der beliebten Location können die Gäste nicht nur nach exklusiver Damenbekleidung und nach Accessoires stöbern, sondern sie werden auch mit Fingerfood, selbst gemachtem Gebäck, Wein, Prosecco und Kaffee verwöhnt. Der Eintritt ist frei. Der Erlös ist für das Friedensdorf international in Oberhausen bestimmt.