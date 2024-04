Lions Club Rheurdt/Niederrhein Diese Neuheit gab es beim First-Secondhand-Markt

Monatelang haben die Frauen des Clubs und Freunde von ihnen gut erhaltene Kleidung in verschiedenen Größen gesammelt, darunter auch Plus-Size, um sie gegen eine Spende zu verkaufen. So lagen etwa Kleider und Hosen, aber auch Accessoires auf den Tischen. Einen öffentlichen Aufruf zur Kleidungsspende für den Markt gab es nicht. Ein Teil des Geldes ging schließlich an das Friedensdorf International in Oberhausen. Wie hoch die Summe ist, die am Ende zusammenkam, ist aber noch nicht bekannt. „Die Spendenübergabe kommt noch“, sagt Stepanow.