Aktion des Lions Club Rheurdt Ein Teil mehr für bedürftige Menschen kaufen

Am Samstag, 16. März, rufen die Frauen des Lions-Club Rheurdt/Niederrhein erneut dazu auf, beim Wochenendeinkauf ein Teil mehr zu kaufen und damit Gutes zu tun: Vor den Edeka-Märkten Raber an der Mozartstraße 9 in Neukirchen sowie an der Niederrheinallee 247 in Vluyn können von 9.30 bis 16 Uhr Sachspenden an hilfsbedürftige Menschen abgegeben werden. „Mit den vergangenen Aktionen konnten wir über die Tafel vielen hilfsbedürftigen Menschen Lebensmittel und Hygieneprodukte zukommen lassen“, so Club-Präsidentin Sabine Bohnen-Höfer. „Wir hoffen, dass wir sie auch in diesem Jahr mit vielen Spenderinnen und Spendern unterstützen können.“ Wer möchte, kann bei seinem Einkauf etwa frische oder haltbare Lebensmittel sowie Hygieneartikel kaufen und sie am Lions-Stand vor dem Supermarkt abgeben.