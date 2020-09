Lions Club Rheurdt/Niederrhein : Mit kreativen Ideen in das neue Lionsjahr

Rheurdt Colette Piret-Biele übernimmt die Präsidentschaft des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein. Wegen der Corona-Pandemie muss sie neue Wege finden, um Spenden zu generieren.

Nach einem erfolgreichen Lionsjahr übergab die ehemalige Präsidentin des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein Petra Hauschild kürzlich den Staffelstab an die neue Amtsinhaberin Colette Piret-Biele. Ihre neue Funktion wird sie bis Juni 2021 ausüben. „Ich danke meiner Vorgängerin Petra Hauschild, die uns souverän und mit viel Fingerspitzengefühl durch das vergangene Lionsjahr geführt hat“, sagte die neue Präsidentin in dem kleinen Kreis der Anwesenden im Garten ihrer Vorgängerin, der durch die per Videochat zugeschalteten Clubschwestern ergänzt wurde. „Ich trete in ihrer Nachfolge in große Fußstapfen.“