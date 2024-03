Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein Geld und Lebensmittel für die Tafel

71 Bananenkartons voller Lebensmittel und Hygieneartikel sowie eine zusätzliche Spendensumme in Höhe von 300 Euro konnten die Frauen des Lions Clubs Rheurdt/Niederrhein bei ihrer traditionellen Aktion „Ein Teil mehr“ sammeln. „Wir sind immer wieder glücklich darüber, dass trotz steigender Preise in allen Lebensbereichen die Menschen zu so vielen Spenden bereit sind“, sagte Club-Präsidentin Sabine Bohnen-Höfer. Vor den beiden Edeka-Märkten Raber in Neukirchen und Vluyn konnten beim Wochenendeinkauf Sachspenden abgegeben werden, die der Club über die Vluyner Tafel an Bedürftige spendete. Schon mit dem Kauf nur einer zusätzlichen Sache könne Gutes getan werden, so die Lions. Für die Tafel sei diese Spende eine große Unterstützung, weil damit in den nächsten Monaten die Hilfe für Bedürftige gesichert sei. „Wir danken allen, die sich an der Aktion beteiligt haben – insbesondere den Spenderinnen und Spendern vor Ort und den Helferinnen und Helfern in den beiden Märkten“, sagte Bohnen-Höfer.