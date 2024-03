„Viele Kinder haben keine Freude am Lesen“ Hundertwasser-Schule sucht freiwillige Leselernhelfer

Geschehen soll dies über Lesementorinnen und -mentoren des Vereins „Mentor – Die Leselernhelfer Niederrhein“. Sie sollen bei den Kindern die Lust am Lesen wecken. Dabei trifft sich ein Mentor oder eine Mentorin mit seinem Schüler oder seiner Schülerin wöchentlich (außer in den Schulferien) für eine Schulstunde in der Schule. „In dieser Zeit werden altersgemäße Geschichten, am besten von den Kindern selbst ausgewählt, gelesen und vorgelesen“, sagt Thomas Matzke, Vorsitzender des Mentor-Vereins am Niederrhein.