Leckage im Neukirchen-Vluyner Wärmenetz Warum es in 500 Gebäuden bald einen Tag kein warmes Wasser gibt

Den Rohrbruch wird Enni nun am 14. August reparieren und den betroffenen Abschnitt austauschen. Der zuständige Mitarbeiter der Enni, Marcus de Zeeuw, hat die Maßnahme länger geplant und diese bewusst in die Ferien und die warme Sommerzeit gelegt, in der Kunden ohnehin keinen großen Bedarf an Wärme haben. Die aufwendigen Arbeiten sollen dabei möglichst an einem Tag erledigt sein. Um das Wasser der Leitung ablassen und dann ein neues Stahlrohr einschweißen zu können, muss Enni das komplette Wärmenetz im Stadtteil Vluyn außer Betrieb nehmen. Läuft alles nach Plan, will de Zeeuw den Korrosionsschaden bis zum Nachmittag beheben und die Gebäude sukzessive wieder versorgen.