Akteure danken der Familie Born : Landwirte unterstützen Artenvielfalt-Projekt in Schaephuysen

Landwirte unterstützen Artenvielfalt-Projekt in Schaephuysen

Rheurdt Die Landwirtsfamilie Born stellt Flächen am Gleis und am alten Trafoturm zur Verfügung.

) Dass es voran geht am alten Schienenstrang zwischen dem alten Trafoturm an der Vluyner Straße und der Rayener Straße, welcher inzwischen zum Artenschutzturm umgewandelt wurde, ist für jeden sichtbar. Als Teilprojekt des Schaephuysener Wandelwegs gestaltet der Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege diesen Schienenstrang zu den „Gleisen der Artenvielfalt“ um (wir berichteten). Jetzt beginnt in dessen Auftrag, die Firma Walleneit dort mit der Realisierung der Lehreinheiten Reptilien und Fledermäuse.