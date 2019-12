Protest in Rheurdt : Ein flammender Appell für die Landwirtschaft

Rheurdt Mit einem Mahnfeuer wollen Landwirte in Rheurdt auf ihre Sorgen aufmerksam machen.

Überall in Deutschland entzünden Landwirte derzeit Mahnfeuer, auch im Kreis Kleve, erklärt Wilhelm Hellmanns, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Geldern aus Kengen. „Die Mahnfeuer stehen als Zeichen für die Sorgen und Nöte von uns Landwirten“, so Hellmanns. Die Landwirte wollen auf ihre Existenzängste aufmerksam machen. Der Anstoß zu der landesweiten Mahnfeueraktion kommt von der neuen Bewegung „Land schafft Verbindung“.

In Rheurdt werden Mahnfeuer am 7. Dezember ab 17 Uhr an der B510, in Höhe der Firma landtechnik Hellmanns, entzündet. Es gehe darum, Politik wie Gesellschaft an die gemeinsame Verantwortung für den Schutz von Klima, Umwelt und Natur zu erinnern, sagt Hellmanns. Ein wichtiges Signal dazu gehe vom Agrargipfel aus, zu dem Bundeskanzlerin Angela Merkel Anfang Dezember eingeladen hatte. Jetzt müsse die Politik dranbleiben und die Landwirtschaft in die Entscheidungsprozesse, etwa zum Insektenschutz, einbeziehen.