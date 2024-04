Gastronomie in Neukirchen-Vluyn Aus der „Landschänke zur Grenze“ wird ein Landhaus

Die „Landschänke zur Grenze“ war gestern, heute heißt das schön gelegene, ländliche Anwesen in Rayen „Landhaus by Lea & Micha“. Doch nicht nur der Name hat sich geändert, sondern auch das gesamte Konzept für das insgesamt 8000 Quadratmeter große Grundstück, das die beiden gekauft haben. Denn der Ort ist zugleich Wohnhaus für das sympathische junge Pärchen Lea Sander und Michael Jakoby.