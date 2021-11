Musik in Neukirchen-Vluyn : „Ladies Night“ mit drei Frauenchören

Freuen sich auf das Event „Chorklang 2021“ (von links): Annegret Jockweg und Liss Scholtes (beide Barbershop Blend), Kurt Best (1. Vorsitzender Bürgerstiftung), Bernd Zibell (Sparkasse am Niederrhein), Corinna Brune (Sound&Soul), Sandra Kogoll und Gisela Török (beide Witches of Pitches). Foto: Rüdiger Bechhaus

Neukirchen-Vluyn Alle drei auftretenden Chöre – Barbershop Blend, Sound&Soul und die Witches of Pitches – haben eine Gemeinsamkeit: Sie wurden von der Engländerin Lizz Döring gegründet. Das Konzert ist Ende November in der St. Quirinus Kirche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Die Vorfreude auf dieses erste Konzert nach der Zwangspause ist bei allen Beteiligten riesig. Unter dem vielversprechenden Titel „Ladies Night“ werden diesmal drei Frauenchöre in der Neukirchener St. Quirinus-Kirche ihre Stimmen erheben und ihr Publikum in die Welt der Musik entführen. Veranstalter ist die Bürgerstiftung, die damit ihr beliebtes Konzertformat Chorklang wieder aufleben lässt. Das Konzert mit den Chören „Sound&Soul“, „Witches of Pitches“ und „Barbershop Blend“ findet am Freitag, 26. November, 19 Uhr, statt, Einlass ist um 18 Uhr.

„Unser letztes Konzert fand 2019 statt. Wir freuen uns daher sehr und wollen auch ein Zeichen setzen, dass solche Konzerte unter Wahrung aller Vorsichtsmaßnahmen wieder möglich sind“, so Kurt Best, Vorsitzender der Bürgerstiftung. Unter den 3G-Regeln steht der Abend. Coronatests dürfen maximal sechs Stunden alt sein. Alle Dokumente werden an den drei Kirchenportalen kontrolliert.

Info Eintrittskarten gibt es nur im Vorverkauf Termin Am Freitag, 26. November, 19 Uhr, 18 Uhr Einlass, findet das Konzert statt. Über diese Veranstaltung sammelt die Bürgerstiftung Spendengelder, die in Neukirchen-Vluyn der Förderung von Kindern und Jugendlichen zu gute kommen. Die drei Chöre verzichten beim Benefizkonzert „Ladies Night“ auf jegliche Gagen und Aufwendungen. Tickets Der Kartenvorverkauf startet Freitag. Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es ab sofort in der Vluyner Buchhandlung Giesen-Handick, Niederrheinallee 329, und in der Neukirchener Buchhandlung, Andreas-Bräm-Straße 18/20. Es gibt keine Abendkasse.

In der St. Quirinuskirche wurde die Anzahl der Sitzplätze auf 250 reduziert. „Die erste Reihe zum Chorraum bleibt frei. Zusätzlich werden wir Stühle auf Abstand aufstellen. Wir empfehlen in der Kirche das Tragen einer Maske“, erläutert Geschäftsführer Heinz-Jürgen Wienicke die Vorgaben.

Jeder Chor wird 30 Minuten singen. „Danach gibt es eine kleine Pause, um durchzulüften“, so Wienicke. Anders als bei den vorherigen Chorklang-Konzerten wird es vermutlich kein gemeinsames Finale, dann mit knapp 100 Sängerinnen, geben. Getüftelt wird jedoch noch an einer Lösung, so der Stand der Dinge.

Als der erste Chorklang 2018 angeboten wurde, ging die Veranstaltung gleich durch die Decke und war im Nu ausverkauft. Auch das zweite Konzert war ähnlich erfolgreich. Es fand dann allerdings in der St. Quirinus-Kirche statt, die in Chorkreisen wegen der exzellenten Akustik als Auftrittsort sehr begehrt ist. Ein Umstand, den die gastgebende Gemeinde St. Quirinus und Pfarrer Fink besonders freut.

Die Proben der Chöre laufen bereits wie am Schnürchen. An ganz unterschiedlichen Orten, angefangen vom geräumten Kuhstall in Hoerstgen bis zu anderen originellen Orten wie eine Werkshalle oder ein Treibhaus wurde zu Pandemiezeiten geprobt. Die Liedliste der Chöre steht bereits und reicht von Gospel über Pop bis zu ersten vorweihnachtlichen Stücken. „Wir wollen mit unseren Liedern gute Laune verbreiten und Mut machen“, sagt Sandra Krogoll von den Witches of Pitches. „Wir sind froh, endlich nach der Pause wieder in der Öffentlichkeit singen zu dürfen“, ergänzen Corinna Brune von Sound&Soul und Liss Scholtes von Barbershop Blend. Corona habe speziell den Chören durch mangelnde Proben und Auftritte sehr viel abverlangt.

Alle drei Chöre verfügen über eine Gemeinsamkeit. Sie wurden von der Engländerin Lizz Döring, die in Sonsbeck lebt, gegründet. Barbershop Blend sorgte 1984 für ein Novum in der Chorlandschaft. 1992 folgte Sound&Soul, 1994 Witches of Pitches.