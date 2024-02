Demo der Bergarbeiterbewegung in Neukirchen-Vluyn Umweltschutz, Arbeitnehmerrechte und Solidarität im Fokus

Danach ging es weiter in Richtung Niederrheinallee. Dort erinnerte sich ein Kumpel an die Besetzung der Kreuzung durch die Kumpel am 7. März. Er erinnerte sich auch an die Autobahnblockade und den sechstägigen Streik der Kumpel an Ruhr und Saar. Schließlich zog die Demo zur Kundgebung an die Mozartstraße. „Unterwegs wurden in Beiträgen die verschiedenen Seiten der Politik der verbrannten Erde von Betroffenen angeprangert – von der Verweigerung, PCB-Vergiftungen vieler Kumpel als Berufskrankheit anzuerkennen über die Gefahr, durch die Zechenflutung das Grund- und Trinkwasser des gesamten Ruhrgebiets zu vergiften (...) bis hin zu dem Versuch, einer Bergmannswitwe die Witwenrente zu streichen“, schreibt Wallenstein weiter. „An all diesen Punkten entwickelt sich der Widerstand und vereint sich in den mittlerweile 18 Bergarbeiterdemonstrationen“, heißt es.