Dankeschön eines Künstlers aus Rheurdt : Corona-Kunstwerk soll Hoffnung machen

Karin und Gerd Hüsken übergaben ein Kunstwerk an Lungenfacharzt Thomas Voshaar und Alisa Bein, Mitarbeiterin auf der Covid-Station. Foto: Bethanien

Rheurdt/Moers Gerd Hüsken hat dem Lungenspezialisten Thomas Voshaar und seinem Team der Lungenklinik am Krankenhaus Bethanien eines seiner Kunstwerke überreicht.

Es soll ein Dankeschön sein, das ins Auge fällt: Der Rheurdter Künstler Gerd Hüsken hat dem Lungenspezialisten Thomas Voshaar und seinem Team der Lungenklinik am Krankenhaus Bethanien in Moers eines seiner Kunstwerke überreicht.

„Mit diesem impressionistischen Werk bedanke ich mich im Namen vieler Künstlerinnen und Künstler für den engagierten Einsatz des Chefarztes und seines Teams. Sie setzen ihr medizinisches Können und die gesammelten Erfahrungen in der Bekämpfung der Pandemie ein. Das wird oft als naturwissenschaftliches Selbstverständnis in der Öffentlichkeit und der Politik gesehen, ist es aber nicht“, erklärt der Künstler seine Spende.

Wirbel um „überschüssige“ Impfdosen in Moerser Krankenhaus

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst : Wirbel um „überschüssige“ Impfdosen in Moerser Krankenhaus

Seit mehr als 40 Jahren lebt der gebürtige Bremer Gerd Hüsken in Rheurdt. In seinem Atelier nahe den Rheurdter Kuhlengewässern findet er Inspiration. „Ich brauche die Natur“, sagt der Künstler. Er arbeitet hauptsächlich mit Öl- und Acrylfarben, aber auch andere Materialien wie Glas kommen bei den zum Teil großformatigen Werken zum Einsatz. „Ich experimentiere gerne bei meiner künstlerischen Arbeit“, so Gerd Hüsken. Inspiriert wird er dabei unter anderem von Gerhard Richter.