Künstler aus Rheurdt und Schaephuysen Kunst, die zum Nachdenken anregt

Was ist Zeit? Was ist Raum? Was ist Leben? Was ist Tod? Volker Atrops stellt sich den ewigen Fragen des Lebens. Der Buchsbaumzüchter und Goldschmied liebt es, wenn sich Menschen, die seine Kunstwerke in die Hand nehmen, Gedanken machen und Fragen stellen, die sich nicht beantworten lassen. Atrops rückt diese Fragen in den Fokus seiner Schmuckstücke. Er sägt aus Buchsbaumholz etwa Stücke zu, in denen die Struktur durch Jahresringe vorgegeben wird. Anschließend vergoldet er sie mit Blattgold. Er bringt hinten Nadeln an, um sie in Broschen zu verwandeln. Gleichzeitig lebt er seine Kreativität aus, taucht in den künstlerischen Schaffensakt ein, um mit den ewigen Fragen leben zu können und seine eigene Antwort zu finden.