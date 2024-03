Verschiedene Künstler aus Rheurdt Martina Viehweg gestaltet Blumenkunst mit Wickeldraht

Rheurdt · Die Rheurdterin kreiert in ihrer Freizeit kunstvolle Figuren wie Tänzerinnen und Hasen. Als Floristin betreibt sie auch den „Blumenwerkraum“, in dem sie individuelle Blumenarrangements für verschiedene Anlässe herstellt. Wann die Rheurdt Open Art in diesem Jahr stattfindet.

16.03.2024 , 05:15 Uhr

Martina Viehweg aus Rheurdt stellt Geflechte aus Draht her. Foto: Peter Gottschlich