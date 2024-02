Künstler aus Rheurdt Gisa Elmer spielt mit Gold, Gedanken und Juwelen

Rheurdt · Die Goldschmiedin verwendet bei ihren Arbeiten nur recyceltes Gold und Silber. Sie fand ihre Leidenschaft bei einem Praktikum in Rees bei einem Goldschmiede-Ehepaar, das ihr eine Ausbildung anbot. Was ihr an ihrer Arbeit am besten gefällt.

24.02.2024 , 06:30 Uhr

Goldschmiedin Gisa Elmer aus Rheurdt. Ihre Marke heißt „undschmuck“. Foto: Norbert Prümen

Von Peter Gottschlich