Verschiedene Künstler aus Rheurdt Sonnenlicht verändert die Kunst von Gerd Hüsken

Gerd Hüsken hat sich von den abstrakten Glasfenstern in der Benediktinerabtei Tholey inspirieren lassen. Diese wurden von Gerd Richter entworfen und werfen seit 2020 Licht in die Abteikirche St. Mauritius im Saarland. 2021 begann der Rheurdter, mit Hinterglasmalerei zu experimentieren. „Ich wollte etwas Eigenes machen“, erzählt Hüsken, der von Vincent van Gogh, Gerhard Richter und der Neusser Künstlerin Gesine Krosch in seinem Schaffen beeinflusst wurde.