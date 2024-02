Amphibien in Neukirchen-Vluyn Straße „Alte Mühle“ muss wegen Krötenwanderung gesperrt werden

In Neukirchen-Vluyn wird es langsam Frühling und so erwachen aufgrund der derzeit milden Temperaturen zahlreiche Tiere aus der Winterruhe oder dem Winterschlaf. Dazu zählen neben Fledermäusen und Igeln auch die Erdkröten. Diese gehen vor allem von der Abenddämmerung bis in die frühen Morgenstunden, vorzugsweise bei feuchter Witterung und Temperaturen ab etwa 6 Grad Celsius auf Wanderschaft, um in geeigneten Gewässern zu laichen. Wie in jedem Jahr müssen diese dabei auch Straßen überqueren, was tödlich enden kann.