Bauarbeiten starten am 9. November : Kreisstraße 9 in Rheurdt bekommt neue Decke

Ab 9. November wird an der Rayener Straße in Rheurdt gebaut. Foto: pixabay

Rheurdt Am Montag, 9. November, beginnen die Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke der Rayener Straße (Kreisstraße 9) in Rheurdt ab der Kreisgrenze bis zur Vluyner Straße (L140). Zunächst werden beidseitig die Bankette ausgehoben und die Nebelborde reguliert.

Die Fräsarbeiten zur Deckenerneuerung sowie die Asphaltierarbeiten erfolgen über die gesamte Straßenlänge von rund 1130 Metern voraussichtlich Ende November, so dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Der Verkehr wird über die Vluyner Straße (L140) sowie Vluyner Nordring, Rayener Straße und Hochkamer Straße (Kreis Wesel) umgeleitet. Anwohner der Rayener Straße (K9) in Rheurdt müssen während der gesamten Bauphase mit Einschränkungen und Behinderungen durch Baufahrzeuge und Arbeitsmaschinen rechnen. In Abstimmung mit der Baufirma und unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten können Anlieger ihre Grundstücke erreichen. Rettungskräfte können unter Verwendung von Sonderrechten den Radweg passieren. In die Baumaßnahme investieren Land und Kreis Kleve 330.000 Euro.