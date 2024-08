Hofkonzerte im Kreis Wesel Das bietet das Programm zum Höfefestival 2024

Auf dem Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79, wird das Höfefestival am Mittwoch, 21. August, um 20 Uhr eröffnet. Dort tritt Random Control zusammen mit Fola Dada auf. Random Control war über viele Jahre hinweg das bedeutendste Projekt von David Helbock. Die drei Musiker aus Vorarlberg feierten im vergangenen Jahr ihr 15-jähriges Bestehen und gaben gemeinsam Hunderte von Konzerten auf der ganzen Welt. Nach der Veröffentlichung von drei Alben ist die Band bereit für ein neues Programm und neue Abenteuer. Sie tritt erneut am Samstag, 24. August, um 19 Uhr in Kamp-Lintfort auf, dann aber auf dem Nimmendohrshof, Nimmendohrstraße 53. Das letzte Konzert in Kamp-Lintfort findet am Samstag, 31. August, von 18 bis 22 Uhr, auf dem Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79, statt. An diesem Tag gibt es ein Überraschungskonzert mit Gästen und Johannes Bär, André Meisner und Gürsoy Tanç, um 20 Uhr beginnt eine Session mit Gürsoy Tanç. Letzterer wurde 1976 in Izmir in eine Musikerfamilie geboren, in der Musik schon früh eine sehr wichtige Rolle spielte. An der Technischen Universität Istanbul lernte er dann seinen zukünftigen Bandkollegen kennen. Johannes Bär tritt mit Alphorn und Trompete auf. André Meisner ist Saxofonist, Duduk-Spieler und Musikpädagoge.