Brauchtum in Neukirchen-Vluyn : Kreis Weseler Heimatpreis geht an den Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen

Neukirchen-Vluyn Der Kreis Weseler Heimatpreis ging zum dritten Mal in Folge nach Neukirchen-Vluyn. In diesem Jahr zählt der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen zu den insgesamt drei Preisträgern. Wer sich noch freuen darf.

„Der Verein widmet sich kulturellen, brauchtumsstärkenden, erforschenden und vernetzenden stadtteilübergreifenden Arbeiten und ist zusammen mit dem Nachbarverein in Vluyn und der Stadt Neukirchen-Vluyn Träger des Museumsvereins Neukirchen-Vluyn. Das durch den Verein betriebene ortsgeschichtliches Museum zeigt eine breite Sammlung zur Heimatgeschichte. Dort werden die Themen Stadtgeschichte, soziales Engagement zu Anfang der Industrialisierung sowie eine Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Neukirchen-Vluyn abgebildet“, heißt es in der Begründung des Kreises. Landrat Ingo Brohl: „Ich gratuliere allen Preisträgern ganz herzlich und danke ihnen für ihren Einsatz für unsere Heimat, den wunderschönen Niederrhein Kreis Wesel.“ Bereits im Jahr 2020 ging einer von insgesamt drei Preisen nach Neukirchen-Vluyn an die Dorfmasche. 2021 zählte die Kreisjägerschaft Wesel, die ihren Sitz in Neukirchen-Vluyn hat, zu den Gewinnern.