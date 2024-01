Bürgergeld im Kreis Kleve Jobcenter setzen auf Jobturbo und Vermittlungsoffensive

Die Jobcenter im Kreis Kleve bieten sowohl den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern als auch den Kundinnen und Kunden finanzielle Fördermöglichkeiten an – auch, um den Anreiz zur Aufnahme einer Beschäftigung zu erhöhen. Hierdurch soll dem akuten Personalmangel in den Unternehmen entgegengewirkt werden. Je nach Qualifizierung oder Vorbildung der Kundin oder des Kunden kann auch eine Vermittlung in Tätigkeiten im Helferbereich in Betracht gezogen werden.