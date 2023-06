Beratung beim Jobcenter Jobcenter will Arbeitgeber unterstützen bei Suche nach Fachkräften

Das Jobcenter Kreis Kleve bezahlte im Mai 2023 Leistungen an 8137 Haushalte. Das ist ein Anstieg im Vergleich zum vergangenen Jahr: Im Mai 2022 lag die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften noch bei 7007. In den Haushalten, die Leistungen bekommen, leben 15.132 Menschen, davon 11.031 erwerbsfähige Leistungsberechtigte und 4101 Bürgergeldberechtigte – in der Regel Kinder. Mehr als die Hälfte der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist 25 bis 49 Jahre alt. Der Frauenanteil liegt in dieser Altersgruppe bei fast 55 Prozent. Von 100 Einwohnern im Kreis Kleve befinden sich durchschnittlich 5,5 im Leistungsbezug. Im überregionalen Vergleich liegt der Wert bundesweit bei 6,9 Prozent und landesweit bei 9,2 Prozent. In Wesel liegt er bei 7,5 Prozent und in Borken bei 4,6 Prozent.