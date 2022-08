Politik : FDP-Kreisvorstand nominiert Ralf Klapdor

Kreis Kleve / Rheurdt Der FDP-Kreisvorstand möchte mit Ralf Klapdor als Kandidat für die Landratswahl in den Wahlkampf ziehen. Die Mitglieder entscheiden bei der Wahlversammlung im September.

Die Partei habe in der Folge umgehend ein Verfahren eingeleitet, um auf den nun anlaufenden Wahlkampf vorbereitet zu sein. So habe die Kreispartei das Gespräch mit den an der Listenverbindung im Kreistag beteiligten Parteien (SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Freie Wähler) geführt, um zu eruieren, inwiefern ein gemeinsamer Kandidat für die Nachfolge von Silke Gorißen in Frage kommen würde. „Außerdem haben wir gleich in unseren eigenen Kreisen nach geeigneten Kandidaten gesucht“, erläutert Kay Ehrhardt.