Im Kreis Kleve Das Häuschen im Grünen wird günstiger

Neubau von Mietwohnungen Beim Neubau von Wohnungen im so genannten Geschosswohnungsbau (ohne Wohnheime) kamen zwischen 2020 und 2022 im Kreis Kleve in den meisten Kommunen (Kleve, Kranenburg, Kevelaer, Weeze und Issum) bis zu 15 Wohnungen pro 10.000 Einwohner neu auf den Markt. In Geldern, Bedburg-Hau, Rees und Kerken waren es bis zu 20 Wohnungen. Größer war die Bautätigkeit in Goch und Emmerich, wo mehr als 30 Wohnungen pro 10.000 Einwohner fertig wurden. In Kalkar, Wachtendonk und Rheurdt waren es bis zu fünf Wohnungen/10.000 Einwohner, in Straelen bis zu zehn. Damit kommt der Kreis auf 17 neue Wohnungen pro 10.000 Einwohner.