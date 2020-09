Kommunalwahl in Neukirchen-Vluyn : Drei Kandidaten gehen ins Rennen

Wie haben die Parteien bei der vergangenen Kommunalwahl abgeschnitten? In Neukirchen-Vluyn können am 13. September 22.968 Wahlberechtigte zur Urne schreiten und über die kommunale Politik mitentscheiden. Eine Übersicht.

Fünf Parteien wollen in den Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn. Die Reserveliste der SPD wird angeführt von Partei- und Fraktionschefin Elke Buttgereit, gefolgt von Richard Stanczyk. Auf Platz eins der Liste der CDU steht die Stadtverbandsvorsitzende Karin Keesen, gefolgt vom Fraktionsvorsitzenden Markus Nacke. Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen ist Angelika von Speicher. Auch das Wählerbündnis „NV Auf geht’s“ will wieder in den Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn, Elisabeth Wannemacher steht auf Platz eins der Reserveliste. Bei der FDP gehen fünf Kandidaten an den Start, angeführt von André Landskron.

Wie in allen anderen Kommunen wird sich der neue Stadtrat sicherlich mit den Folgen der Corona-Pandemie zu beschäftigen haben. Fest steht, dass die Auswirkungen zu Mindereinnahmen bei den kommunalen Steuern führt und für Mehrausgaben in vielen Bereichen verantwortlich ist. Zudem ist Mobilität ein wichtiges Thema, dass sich in den Wahlprogrammen aller Parteien wiederfindet. Dazu gehören der öffentliche Personennahverkehr inklusive Diskussion über die Reaktivierung der Niederrheinbahn genauso wie der Ausbau der Radwege. Die Themen Stadtentwicklung und Wohnen stehen ebenso in der Agenda. Hier ist in Neukirchen-Vluyn schon einiges auf den Weg gebracht worden. Das ehemalige Zechengelände Niederberg wurde erfolgreich vermarktet und hat sich entwickelt. Es dient als verbindendes Glied zwischen den beiden Ortsteilen. Dem Klimaschutz will man in Neukirchen-Vluyn weiterhin ein größeres Gewicht geben.