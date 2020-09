Kommunalwahl in Neukirchen-Vluyn : FDP verzichtet wegen Corona auf Wahlkampfstände

Neukirchen-Vluyn In den vergangenen Wochen hat der Vorstand der Freien Demokraten in Neukirchen-Vluyn intensiv über die Durchführung von Wahlkampfständen diskutiert.

Die nächsten Tage wollen die Freien Demokraten nun nutzen, um den Bürgerinnen und Bürgern ihr Programm per Postwurf und über die digitalen Medien näher zu bringen. So wird es beispielsweise am kommenden Mittwoch, 9. September, um 19 Uhr, einen digitalen Wahlkampfstand in Form eines Livestreams geben, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen stellen können. Unter dem Hashtag #FragdieFDPnv kann in den sozialen Medien bereits vorab Fragematerial zugesendet werden. Darüber hinaus können Fragen per E-Mail und Facebook-Messenger an die Partei gesendet werden.