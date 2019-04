Kommunalpolitik in Rheurdt: Vorab-Diskussion um den Burgerpark.

Kommunalpolitik in Rheurdt

Rheurdt Die Grünen warnen: Der halbe Park müsse asphaltiert und zahlreiche Bäume gefällt werden, damit dort die Rheurdter Kirmes ihren Platz findet. CDU-Fraktionschef Tabke weist dies als „Panikmache“ zurück.

Der Burgerpark rückt in den Mittelpunkt der politischen Diskussion. Die idyllische Fläche mit Bowle-Bahn und Sitzgelegenheiten muss künftig die Kirmes aufnehmen. Das ist Teil zwei des Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2018, die Feuerwehr Rheurdt mit ihrem neuen Gerätehaus im Dorf, am Marktplatz, zu lassen. Dort kämen Kirmes und vergrößerte Feuerwehr einander ins Gehege. Darum soll die Rheurdter Kirmes in den benachbarten Burgerpark ausweichen – wo bereits der Festkettenträger gekürt, der Martinsmarkt und das Osterfeuer als große Veranstaltungen durchgeführt werden.