Kommentar zum Horrorhaus in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Mit einem knappen Hinweis auf den Datenschutz war die öffentliche Aufarbeitung der Angelegenheit für das Kreisjugendamt erledigt. Damit macht es sich die Verwaltung in Wesel zu einfach. Denn möglicherweise wurde mit der Hausdurchsuchung der Polizei in der vergangenen Woche ein jahrelanges Versagen, ein Wegsehen und Verschweigen der zuständigen Sozialarbeiter aufgedeckt.

Dabei geht es nicht um Sauberkeit und Ordnung. Jeder Erwachsene hat das Recht, so zu verlottern, wie es ihm gefällt. Es geht um den Schutz der Kinder, die in einer solchen Familie keine Chance auf eine eigene Entwicklung und Zukunft haben. Das beharrliche Schweigen des Kreisjugendamtes legt nahe, dass eine chronologische Schilderung, wer wann was zum Schutz der Kinder in der Familie unternommen hat, dass diese Auflistung den Verantwortlichen böse vor die Füße fallen könnte.