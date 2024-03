Kirmes in Neukirchen-Vluyn Klompenkirmes wird in diesem Jahr teurer

Karussell fahren, Bier trinken und Enten angeln, während die Musikkapelle durch den Ort zieht – das gehört für viele Menschen dazu, wenn sie eine Kirmes besuchen. So oder so ähnlich läuft auch die Klompenkirmes in Neukirchen-Vluyn jährlich vonstatten, die vom 24. bis zum 27. Mai auf dem Vluyner Platz stattfindet. Wer in diesem Jahr dorthin gehen möchte, muss allerdings tiefer in die Tasche greifen: Denn einige Gebühren sollen angehoben werden, wie am 6. März im Haupt- und Finanzausschuss besprochen wurde. Die Mitglieder haben dort einstimmig beschlossen, dass die Gebührensätze für Schausteller erhöht werden sollen, um die steigenden Kosten zu decken. Nun muss der Rat der Stadt, der am 20. März zusammenkommt, nur noch die Vorlage beschließen.