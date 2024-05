Frühlingskirmes in Neukirchen-Vluyn Was Sie zur Klompenkirmes 2024 wissen müssen – Parkhinweise, Programm und Co.

Am Sonntag, 26. Mai, findet in Vluyn um 11 Uhr im Festzelt auf dem Platz am Museum ein ökumenischer Gottesdienst der Gemeinden in Neukirchen-Vluyn in Kooperation mit den Klompenfreunden Vluyn statt. Das Thema lautet „Heimat“. In der politischen Diskussion wird der Begriff immer wieder von rechts in Beschlag genommen. Die Gemeinden setzen dem ein biblisches Verständnis von Heimat entgegen.