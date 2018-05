Neukirchen-Vluyn : Klompen, Kunst und ein Kloß im Hals

Neukirchen-Vluyn Die Viertklässler der Antonius-Grundschule verwandelten Holzschuhe mit viel Geschick in Kunstwerke.

Ein Traum in Rosa, mit goldenen Rädern, die sich sogar drehen - Jamie-Sophie Dudalski (10) aus der Klasse 4a sagt, ihr war rasch klar, dass es eine königliche Hochzeitskutsche sein muss. "Und Rosa ist nun mal meine Lieblingsfarbe!" Das klingt nicht so, als hätte ein König ein Mitspracherecht. Auch wenn er zur majestätischen Hochzeitskutsche irgendwie dazugehören würde. Wer genau hinschaut, entdeckt den Klompen-Rohling hinter der Kutsche.

Beim Siegerklompen von Noah Bur am Orde (10, Klasse 4b) muss man schon den Fußballrasen anheben, um einen Blick aufs Klompen-Fundament werfen zu können. Er hat ein Fußballstadion gebastelt. Mit Tribünen, Toren, Spielern: eben allem, was dazugehört. "Ich spiele gerne in der Schule Fußball, aber nicht in einem Verein", sagt Noah.

Jamie-Sophie und Noah freuten sich darüber, dass ihre Kunst-Klompen nach Ansicht der Jury in diesem Jahr die schönsten von 48 Exemplaren waren. Kunst an und mit der Klompe - diesen Grundgedanken trugen die Vluyner Klompenfreunde dieses Mal zu den Viertklässlern der Antonius-Grundschule. Der Vorsitzende Holger Teller erzählte den Grundschülern etwas über Herkunft und Entstehen der Holzpantinen als Arbeitsschuh für Menschen in der Landwirtschaft.

Dann ging's los. Mia hatte noch Tellers Erzählungen im Ohr und verwandelte ihr Holz in eine lustige Kuh. Noel stellte die Stacheln senkrecht und kreierte einen Igel. Anica-Elisa zeichnete erst einmal etwas - einen bunten Doppeldecker, den sie dann kunstfertig aus der Klompe baute, den farbenfrohen Anstrich und Frontpropeller inklusive: "Ich bin aber noch nie geflogen", verriet sie bei der Siegerehrung.



Mit einem strahlenden Gesicht reagierte Asma (11) darauf, dass ihr Klompen innerhalb der Klasse 4b den zweiten Preis gewonnen hat. "Das ist das Boot, in dem ich mit meiner Familie geflohen bin", berichtet das aus dem Iran stammende Mädchen. Das Boot hat viele Menschen zu tragen. Es war gefährlich, wie ein Soldat mit Maschinenpistole allen Betrachtern klar macht. Und auch am Ziel der Flüchtlinge lässt Asma keine Zweifel: Die schwarz-rot-goldene Flagge steht für das Land, in dem sie mit ihrer Familie nun glücklich ist. "Deutschland ist ein Paradies", sagt Asma, "hier kann man sehr gut lernen."

Alexandra Teller, Timo Rothe von der Sparkasse in Vluyn und Klompenkönig Stefan Schütz mussten als Jury erst einmal schlucken, als sie die Flüchtlingsbootklompe sahen. "Wir haben lange über die Preisverteilung diskutiert", sagt Alexandra Teller. Am Ende setzte sich das Fußballstadion mit jener Fußspitze durch, die den Videoschiedsrichter auf den Plan rufen würde.

Wer Asma und Noah strahlen sah, darf vermuten, dass den Kindern Platzierungen egal sind. Die drei Ersten bekamen Büchergutscheine über 30, 20 und 10 Euro. Die beiden Klassen erhalten jeweils 160 Euro für ihre Grundschul-Abschlussfahrt, die bald schon ansteht.

Ab Freitag, 11. Mai, sind alle 48, im Kunstunterricht nach freier Fantasie, aber strengen Regeln entstanden Kunstwerke in der Sparkassen-Filiale Vluyn ausgestellt.

