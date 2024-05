Holzschuhhersteller aus Legden macht Schuhe für Neukirchen-Vluyner Klompenkönige „Ich habe in Holzschuhen Laufen gelernt“

Klompen, Klumpen oder Holsken – für Bernhard Berning spielen die Holzschuhe eine große Rolle in seinem Leben. „Ich laufe schon von Kindes Alter an in Holzschuhen. Als ich drei Jahre alt war, habe ich darin Laufen gelernt“, erinnert sich der Holzschuhmacher aus Legden im Münsterland. Heute trägt er die Schuhe beim Arbeiten oder im Alltag. Berning ist gelernter Schreiner und hat das Handwerk von seinem Vater Paul gelernt; mit 14 durfte er zum ersten Mal an die Bohrmaschine.