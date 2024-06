Klingerhuf-Nachnutzung in Neukirchen-Vluyn CDU kritisiert Vorpreschen der Grünen: „Wir suchen alle nach Geld!“

Über die Nachnutzung des Klingerhufs wird schon länger diskutiert; nun können die Planungen in die nächste Phase gehen. Denn der Rat hat in seiner Sitzung am 26. Juni beschlossen, dem Konzept für ein Permakultur-Reallabor zuzustimmen, das dort entstehen soll. Zuvor gab es aber hitzige Diskussionen zwischen den Fraktionen und eine Unterbrechung der Sitzung.