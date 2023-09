Klimastreik in Neukirchen-Vluyn Informieren statt skandieren

Tanzen statt laufen: Für diesen Klimastreik hatten die Organisatoren in Neukirchen-Vluyn ein neues Format gewählt. Anders als in den übrigen 56 Städten und Gemeinden in NRW, die an den globalen Klimastreiks teilnahmen, setzen sie nicht auf eine Demonstration mit Kundgebung. Stattdessen tanzte eine Projektgruppe aus Kita- und Grundschulkindern, die zusammen mit Sandra Siegel eine Choreographie eingeübt hatte, am Freitagnachmittag auf dem Vluyner Platz zum Popsong „Kein Grad weiter“ – der die Hymne der Fridays-For-Future-Bewegung in der Bundesrepublik.