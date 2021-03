Oliver Felthaus (Enni), Bürgermeister Ralf Köpke, Christoph Schidlovski (Enni), Malika Köpke (Fridays for Future Neukirchen-Vluyn), Matthias Röder (Parents for Future Neukirchen-Vluyn) und Stephan Baur (Klimaschutzmanager) werben zur Teilnahme am „Wattbewerb“. Foto: akö Foto: König