Klimaschutz mit Augenmaß : Ministerin lobt Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Ursula Heinen-Esser sieht die Stadt als Vorreiterin für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Am Sonntag war die NRW-Umwelt- und Landwirtschaftsministerin zu Gast beim Neujahrsempfang der CDU.

Ursula Heinen-Esser hat sich in den vergangenen Monaten oft am Niederrhein sehen lassen. Im August besuchte die Ministerin für Umwelt Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen den Milchbauern Kevin Anhamm in Hoerstgen. Im November pflanzte sie auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort einen Baum. Und am gestrigen Sonntag machte sie gleich zweimal Station am Niederrhein. Am Vormittag besuchte die Christdemokratin den CDU-Neujahrsempfang in Xanten und am Nachmittag den CDU-Neujahrsempfang in Neukirchen-Vluyn.