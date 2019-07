Klimaschutz in Neukirchen-Vluyn : Freitags-Demo auf verdorrter Wiese

Zwischenstopp an der Bergmann-Skultur des Künstlers Anatol: Der Rasen ist total vertrocknet. Foto: Dirk Neubauer

Neukirchen-Vluyn „Fridays for Future“ – die zweite: Statt ins Klassenzimmer zogen Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen-Vluyn fürs Klima auf die Straße.

Der Rasen zeigt gelb statt grün – er ist vertrocknet. Und an den jungen Bäumen rings herum rollen sich die Blätter zusammen. Sie haben gelbe Stellen; auch ihnen fehlt offenbar Wasser. Denn schon wieder meldete der Juni neue Hitzerekorde: Wer den Klimawandel in Neukirchen-Vluyn bebildern will, kann sich kaum eine bessere Stelle aussuchen als das Areal rund um die Skulptur „Der Bergmann“, unmittelbar am Neubaugebiet. Hier machten gestern rund 500 Schülerinnen und Schüler samt Ordnern einen Zwischenstopp bei ihrer zweiten Klimademo in der Stadt.

Mara spricht es an, in ihrer Rede – während sich die anderen Schüler auf dem Heuboden niedergelassen haben: „Im Juni war es bis zu 40 Grad heiß“ – das nimmt die von der großen Dürre 2018 geschwächte Natur noch mehr mit. Es sei nicht wirklich viel passiert – in der Klimapolitik. Mara kann das nicht verstehen. In einem brennenden Haus würde man doch auch nicht einfach stehen bleiben und den Flammen zuschauen. Man würde handeln. Man würde löschen. Die einzigen, die seit Monaten für den Klimaschutz auf die Straße gehen, seien die Schülerinnen und Schüler. Neulich in Aachenwaren sie 40.000.

Info Hitze schlägt sich in der Wetterstatistik nieder Rückblick Gemessen an den Tagen zwischen dem 1. Juni und dem 31. August: liegt 2018 nach dem Hitzesommer 2003 an zweiter Stelle – sagt ARD-Wettermann Krsten Schwanke. Update Der Juni 2019 war der heißeste Juni aller Zeiten.

Und auch in Neukirchen-Vluyn hat „Fridays for Future“ Zulauf. Es kamen am gestrigen Freitag mehr Schüler als bei der Premiere Ende Mai. „Wenn es jemand schaffen kann, ein Umdenken zu bewirken, dann sind wir das“, sagte Demo-Organisatorin Antonia Leffers übers Megaphon vor der Demonstration auf dem Leineweberplatz in Vluyn. Sie lobte den Antrag von Bündnis90/Die Grünen, auch in Neukirchen-Vluyn den Klimanotstand auszurufen. Um gleich danach zu bekräftigen, dass die Schüler sich mit ihrem Protest von keiner Partei vereinnahmen lassen wollen:

Weil es so ernst und dringend ist, schrecken auch die „unentschuldigten Fehlstunden“ nicht, die Ende nächster Woche auf den Zeugnissen stehen werden. Die Leiterinnen der weiterführenden Schulen in der Stadt äußerten einerseits große Sympathie für das Engagement ihrer Schüler. Andererseits sind sie gebunden an den Erlass der NRW-Schulministerin, die bei Demos während der Unterrichtszeit kein Pardon erlaubt.