Umwelt : Bunt und vielfältig: Klimaschutz in der Kita

Die Mädchen und Jungen der Kita Diesterwegstraße lernen als „Umweltdetektive“, wie Klimaschutz im Kleinen klappt.

Das Hinsehen macht in der Kita an der Diesterwegstraße Spaß. Da schmückt eine Eisenbahn aus Milchtüten den Raum. Aus alten Zeitungen wurden in der Karnevalszeit Girlanden gebastelt. Sie haben neue Verwendung in Fesselballonen gefunden. Aus kleinen Joghurtbechern und bunten Pfeifenputzern hat die Igel-Gruppe lustige Clowns gebastelt. „Die Kreativität der Kinder ist groß. Selbst unsere unter Dreijährigen haben schon tolle Ideen, was sich aus Verpackungsmüll alles basteln lässt“, freut sich Bettina Lechelt, stellvertretende Einrichtungsleiterin. Aus T-Shirts der Eltern haben die Kinder beispielsweise Einkaufstaschen gemacht und individuell gestaltet.