Onlinehandel Das sind die teuersten Produkte bei Kleinanzeigen in Rheurdt und Neukirchen-Vluyn

Bei der Untersuchung kam heraus, dass in Rheurdt Musikinstrumente (Platz eins), Sporttickets (Platz zwei) und Tablets sowie E-Reader (Platz drei) überproportional oft verkauft wurden. In Neukirchen-Vluyn dagegen liegt Damenbekleidung auf Platz eins, Boote sowie Bootszubehör auf Platz zwei und Büro- sowie Schreibwaren auf Platz drei. Kleinanzeigen hat auch noch einen „Fun Fact“ parat: Rheurdt liegt in der Kategorie „Tauschen” knapp 200 Prozent über dem deutschen Durchschnitt. Auch in der Kategorie „Nachbarschaftshilfe” ist man in Rheurdt verhältnismäßig aktiv mit etwa 27 Prozent über dem deutschen Durchschnitt.