Kita Diesterwegstraße in Neukirchen-Vluyn Grüne fordern schnelleren Neubau von Sanitäranlagen in Kita

(lst) Die Grünen Neukirchen-Vluyn fordern einen schnelleren Neubau von Sanitäranlagen in der Kita Diesterwegstraße. Das haben sie in einem Antrag festgehalten, den sie am 28. Februar im Bau-, Grünflächen- und Umweltausschuss (BGU) einbringen wollen. „Die Sanitäranlagen stammen noch aus dem Jahr der Errichtung (1973) der Kita Diesterweg, was man diesen mittlerweile stark anmerkt“, heißt es in einer Mitteilung von dem Fraktionsvorsitzenden Tom Wagener und Ratsmitglied und Kita-Beiratsmitglied Christian Pelikan.