Kreative Arbeite in der Kita : Insektenfreundliche Aktion im Fliegenpilz

Schaephuysen Das Team der Kita Fliegenpilz hat erneut Kreativität auch in schwierigen Zeiten bewiesen und hat eine sinnvolle Gemeinschaftsaktion trotz Corona-Auflagen für die Kinder auf die Beine gestellt.

Um die Gemeinschaftsaktion einzuleiten, erhielten alle Familien per App einen Link zu einem YouTube-Video. Hier wurde den Kindern die Geschichte der „kleinen Raupe Nimmersatt“ vorgelesen. Am folgenden Tag gab es eine Überraschung für die kleinen Fliegenpilze: die Erzieherinnen der Kindertagesstätte besuchten die Kinder zu Hause - natürlich nur vor der Haustür - und überreichten den Kindern eine liebevoll selbst gestaltete Tüte.

Diese sollten dann von den Kindern und deren Eltern zu verschiedenen Zeiten in das Außenbeet der KiTa eingepflanzt werden, so dass bald eine bunte Wildblumenwiese dort entsteht und viele Freunde der Raupe Nimmersatt dort zu Besuch kommen.

Spende an das Arbeitslosenzentrum : „Aktion Mensch“ hilft Arbeitslosen in Mönchengladbach mit 30.000 Euro

Das Schönste war aber wahrscheinlich sogar doch die Wiedersehensfreude in dem Moment, als die Erzieher völlig unerwartet vor der eigenen Haustür standen. Erzieherin Susanna Lukas freut sich, dass die Aktion so gut ankam: „Das Ganze ist komplett im Homeoffice entstanden. Alle Mitarbeiterinnen haben von Zuhause aus etwas beigesteuert - sei es ein Gedicht oder eine Bastelanleitung. Das wurde zusammengetragen und verteilt.“ Derzeit befinden sich zehn Kinder im Wechsel in der erweiterten Notbetreuung. Zwei Kinder kommen täglich. Im Einsatz sind aktuell drei bis vier Erzieherinnen. Die Hygienemaßnahmen werden strengstens eingehalten und alle Räumlichkeiten und auch der Außenbereich werden zeitlich versetzt in zwei Gruppen genutzt.