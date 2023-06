Polizeieinsätze auf der Klompenkirmes 17-Jähriger fährt mit Roller durch eine Menschenmenge

Am Wochenende ist es auf der Klompenkirmes in Neukirchen-Vluyn gleich zu mehreren Einsätzen gekommen. Am Freitag meldeten Besucher der Kirmes gegen 20.50 Uhr einen Rollerfahrer, der rücksichtslos durch die Menschenmengen gefahren sei. Die Polizei traf den 17-jährigen Vluyner auf der Kirmes an. „Seinen Roller hatte der 17-Jährige hinter einem Haus versteckt. Er trat den eingesetzten Beamten aggressiv gegenüber auf und versuchte, sich mit Schlägen, Tritten und Beißen der Kontrolle zu widersetzen“, berichtet die Polizei. Bei seinem Transport zur Polizeiwache nach Moers habe er erhebliche Gegenwehr geleistet und einen 50-jährigen Polizisten leicht an der Hand verletzt.