Angebot der Grafschafter Diakonie und des Kirchenkreises Moers Neue interkulturelle Kochabende in der VHS ab 23. Februar

Genau das ist die Idee hinter dem Projekt, das die Flüchtlingshilfe der Grafschafter Diakonie in Zusammenarbeit mit dem Berliner Verein „Über den Tellerrand“ organisiert: Die Interkulturellen Kochabende bringen Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen. Jetzt beginnt eine Neuauflage des Angebots. Egal ob beim afrikanischen, beim syrischen, dem ukrainischen oder dem deutschen Kochabend – die Zahl der Anmeldungen überstieg die Zahl der Plätze bei Weitem. „Wir freuen uns, dass diese Kurse so gut besucht sind und wir sie auch in diesem Jahr wieder kostenfrei anbieten können“, sagt Heike Klein, die Ehrenamtskoordinatorin der Flüchtlingshilfe der Grafschafter Diakonie, die die Abende organisiert. „Das Kochen und Essen in der gemischten Gruppe ermöglicht interkulturellen Austausch, fördert die Akzeptanz und trägt zur Integration der Geflüchteten bei“, sagt Klein. Am 23. Februar geht es wieder zusammen an die Töpfe. Gekocht und genossen wird ein italienisches Menü. Ein Kolumbianisches wird am 21. Juni folgen.