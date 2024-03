Kirche in Neukirchen-Vluyn Wechsel des Presbyteriums in der Neukirchener Kirchengemeinde

Verabschiedet wurde in diesem Rahmen auch Finanzkirchmeisterin Christa Biermann, in deren Verantwortung zehn Jahre lang der Haushalt der Gemeinde lag. Viele Stunden verbrachte sie mit Berechnungen, Zahlen und Tabellen. Sie kümmerte sich darum, dass der Haushalt mit einem Plus abgeschlossen werden konnte. Margret Spickers-Gottfried gehörte als Küsterin und Gemeindesekretärin 20 Jahre dem Presbyterium an. So stellte sie sicher, dass die Mitarbeitenden eine Stimme im demokratischen Entscheidungsprozess haben.